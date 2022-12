Barack Obama sur Pelé : «Il comprenait le pouvoir du sport… »

Après avoir eu l’occasion de le rencontrer et de partager des moments privilégiés avec Pelé, de son vivant, Barack Obama, l’ancien président des États-Unis d’Amérique, a salué la mémoire de la légende brésilienne décédé ce jeudi à l’âge de 82 ans…



«Pelé a été l’un des plus grands à avoir jamais joué le beau jeu. Et en tant que l’un des athlètes les plus reconnaissables au monde, il comprenait le pouvoir du sport, le pouvoir de rassembler les gens. Nos pensées vont à sa famille et tous ceux qui l’ont aimé et admiré. »



À côté de ce message fort, le président Obama prend la pose sur une photo avec Pelé qui lui avait offert un maillot du Brésil spécialement dédicacé pour leader politique américain.