Bamba independance day à Mbour /Serigne Mamoune Mbacké se prononce sur l'affaire khalifa Sall, la situation sociale du pays et le parrainage...

Comme à l'accoutumée, le petit-fils de Serigne Touba basé dans la capitale de la petite côte, a célébré la fête de l'indépendance. Pour le jeune marabout, cette indépendance est l'œuvre de Serigne Touba qui a passé tout son temps à lutter pour l'islam et la libération de l'homme noir particulièrement les Sénégalais.



Cependant, le petit fils de Serigne Touba s'est prononcé sur l'affaire Khalifa Sall : le président de la République Macky Sall doit jouer la carte du pardon car lui seul détient le pouvoir de grâce. Se prononçant toujours sur l'actualité, Serigne Mamoune Mbacké n'a pas omis de se prononcer sur la situation sociale du pays. Pour le jeune marabout, même si l'État a fait des efforts sur le plan de l'emploi, beaucoup reste à faire. Selon Serigne Mamoune Mbacké, les lieutenants de Macky Sall doivent aller vers la base pour parler et soutenir les populations, car elles ont d'énormes difficultés pour joindre les deux bouts. Concernant le parrainage que le régime veut mettre en place, Serigne Mamoune Mbacké appelle Macky Sall à dialoguer impérativement avec l'opposition, la paix n'ayant pas de prix et le pays a besoin de cette paix là.



Pour conclure, le petit fils de Serigne Touba s'en est pris aux coupures intempestives de la Senelec qu'il assimile à des actes de sabotage...