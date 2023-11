Bakel / Résilience des communautés : la fondation Endeavour Mining et ASERGMV réduisent le chômage à travers des arbres à valeur économique.

570 emplois directs avec une masse salariale d'environ 50 millions par mois dans le département de Bakel, c'est ce qui ressort du partenariat entre l’agence Sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte et la fondation endeavour qui vise à améliorer le taux de reforestation et accroître la résilience des écosystèmes et des communautés aux changements climatiques, de promouvoir les emplois verts et les moyens d’existence durable ainsi que, de mobiliser les parties prenantes, assurer la gestion et le suivi-évaluation des Programmes.



La mise en œuvre de ce partenariat a permis au département de Bakel de bénéficier plus de quatre (4) parcs forestiers comportant des arbres à valeur économique de variétés différentes. "C'est un privilège pour moi d'être là aujourd'hui à Sare dans un site que nous avons restauré l'année dernière. Ici il ne poussait plus rien. Nous avons restauré ce site grâce à l'accompagnement et au financement de Endeavour Mining qui est venu aujourd'hui en forte délégation témoigner de l'importance qu'il accorde à l'environnement et au suivi de la mise en œuvre de leur RSE", a soutenu Oumar Abdoulaye Ba, Dg de ASERGMV lors de l'inauguration couplée d'une visite de ces sites. Selon lui, la reforestation n'est pas une question de plantation simple d'arbre. Il s'agit de la restauration d'écosystème pour permettre au communauté d'être résiliente.



Quand on parle de résilience des communautés, nous parlons de résilience alimentaire. Nous parlons de la création d'emploi vert. Nous parlons de revenu. "Nous perdons énormément de terrain. Et le temps est à l'action. J'exhorte toutes les communautés, toutes les communes et tous les villages a érigé ce genre d'espace. Et à nous permettre de venir les accompagner dans l'union et l'intelligence collective", a appelé Oumar Abdoulaye Ba, sensibilisant les populations sur les feux de brousse qui constituent un facteur bloquant des projets du genre.



Les autorités des Eaux et Forêts, les autorités municipales ainsi que le président du conseil départemental qui ont accueilli la délégation dans cette matinée du Mardi 07 Novembre ont tous magnifié ce projet qui au-delà de l'aspect environnemental participe favorablement à la réduction du taux de chômage dans le département de Bakel.





Cheikh T. THIAM/Yaya CISSOKHO