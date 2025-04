Bakary Diedhiou au ministre de la Justice, Garde des Sceaux : « Les Sénégalais disent que votre travail est lent… »

Le député de Pastef-Les Patriotes, Bakary Diedhiou, a profité des débats sur la proposition d’interprétation législative initiée par Amadou Ba pour évoquer la tragédie qui a frappé le département de Bignona. « Un département qui a payé le plus lourd tribut », a-t-il martelé, dénonçant la répression sanglante qui a marqué cette localité. Selon lui, Bignona était devenu un véritable champ de tir, et les routes, autrefois noires de goudron, s’étaient teintées du sang des martyrs. « Le peuple sénégalais demande justice. Non à l’oubli ! », a-t-il lancé dans l’hémicycle.



Par ailleurs, Bakary Diedhiou a pointé du doigt le ministère de la Justice, accusé de lenteur et d’inaction face aux attentes des citoyens. Il a rappelé que l’Assemblée nationale avait déjà désigné les membres de la Haute Cour de justice, sans qu’aucune suite concrète n’ait été donnée. Le député a aussi dénoncé les irrégularités relevées par la Cour des comptes, notamment des cas de falsification de diplômes, appelant à des sanctions fermes contre ces dérives.



Face à ces critiques, Bakary Diedhiou a exhorté le ministre de la Justice à assumer ses responsabilités et à résister aux pressions politiques. Pour lui, l’heure est à la justice, et non aux manœuvres dilatoires.