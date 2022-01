Bafoussam : Les populations entre craintes d'une CAN perturbée par la Covid-19 et espoir d'une belle activité économique...

La grande ville de Bafoussam s'apprête à recevoir les matches de la coupe d'Afrique des Nations de Football (CAN) de même que les villes de Douala, Yaoundé, Limbé ou encore Garoua.



À moins deux jours de la grande messe du football africain, les populations ont livré au micro des envoyés spéciaux de Dakaractu, leur sentiment et attentes de cet événement dont la portée dépasse largement les terrains de football.



Ici, les populations espèrent que l'activité économique de la localité sera boostée avec l'arrivée en masse des supporters et autres délégations qui seront en séjour dans la ville.



Une note d'espoir teintée d'une crainte relative au défi organisationnel qui attend le pays de Samuel Eto'o, menacé par la pandémie de la Covid-19...