Baccalauréat 2024 : Le Sénégal enregistre un taux de réussite de 50,50% dont 9481 mentions. (Officiel)

Le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, Dr Abdouramane Diouf a dévoilé les résultats définitifs du baccalauréat général 2024 au Sénégal. Au total, 78.246 candidats sur 159.499 inscrits au Baccalauréat 2024, ont obtenu leur premier diplôme universitaire, après les épreuves écrites de la session de juillet, soit un taux de réussite global de 50,50%. Sur les 78 246 admis, 9 481 ont obtenu une mention, soit environ 12,1% des candidats.



Les statistiques ont mis en évidence que sur 159499 candidats inscrits, 154935 se sont présentés, ce qui représente un taux de présence de 97,14%. Parmi les présents, 78246 ont été admis, ce qui donne un taux de réussite de 50,50%.



Les résultats du baccalauréat de 2023 sont supérieurs à ceux de cette année. Pour rappel, en 2023, le taux de réussite est estimé à 51,61%, ce qui est nettement supérieur à celui de 2024 qui tourne autour de 50,50%, d'après les résultats définitifs du baccalauréat



Pour ce qui de la répartition par catégorie, 43784 filles sur les 90 430 inscrits ont eu leur baccalauréat au moment où 34512 garçons sur les 64 505 ont décroché leur baccalauréat.



Le nombre de mentions progresse en valeur absolue. Mais le taux montre que seul un élève sur 10 montre des signes d'excellence. Sur les 78 246 admis, 9 481 ont obtenu une mention, soit environ 12,1% des candidats dont 7726 mentions Assez bien, représentant 81,5%, 1586 mention Bien, représentant 16,7% et 169 mentions Très Bien, représentant 1,8%.



Sur les Académies, Dakar arrive en tête avec les meilleurs résultats suivie de Matam, Rufisque, Kédougou, Kaffrine, Kolda et Fatick ferment le peloton. Cependant , sur les 14 régions administratives du pays, 4 régions ont fait mieux que Dakar pour le nombre de mentions notamment Matam, Kaffrine, Kédougou et Kaolack.



Quant à l'orientation des nouveaux bacheliers, le ministre de l'enseignement supérieur informe de son côté que 58 000 places sont disponibles dans les universités publiques.