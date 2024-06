Baccalauréat 2024 : 10704 candidats pour la région de Ziguinchor

Les épreuves écrites du baccalauréat 2024 débuteront à partir du mardi 02 juillet 2024. Cet examen marque la fin du parcours secondaire, ouvrant les portes vers de nouvelles opportunités académiques et professionnelles. Avec 159 487 candidats inscrits au Baccalauréat (BAC) 2024, l’édition de cette année connaît une hausse de 4 378 prétendants par rapport à l’année dernière. Ces candidats sont répartis en 499 jurys, 486 centres, pour 10 008 examinateurs et 11 392 surveillants. Dans la région de Ziguinchor, ils sont au total 10704 candidats, selon l’inspecteur d’académie.



" D’abord pour le baccalauréat technique nous avions deux centres pour 1055 candidats et pour le baccalauréat général, nous avons 34 centres dont un centre secondaire qui est le centre du Lycée de Koudioubé. Au total nous avons 10704 candidats pour la région de Ziguinchor répartis dans 40 jurys à cela s'ajoutent les deux jurys du bac technique.



À l'analyse des statistiques, l’on se rend compte que l’essentiel de nos candidats sont en série L, qui polarise environ 90% des candidats contre 9,3% pour la série S et 0,6 % pour la série Technique. Il y a également une bonne représentativité des filles qui sont plus nombreuses parmi les candidats parce qu’elles composent 56,3 % des candidats.



Pour un bon déroulement, nous avons de l’expérience sur la tenue d’un examen en saison des pluies, nous avons tenu des réunions de coordination. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l’examen dans la région de Ziguinchor", nous confie M. Cheikh FAYE, inspecteur d’académie de Ziguinchor.