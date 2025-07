Bac 2025 : Ils planquent leur téléphone… dans leur slip ! Deux candidats démasqués à Sicap Mbao

Dans le huis clos des épreuves du baccalauréat, l’ingéniosité de la triche n’a visiblement plus de limites. À Sicap Mbao, deux candidats ont été pris en flagrant délit de fraude, dissimulant leur téléphone portable dans un endroit des plus insolites : leur slip. Leur stratagème, aussi audacieux que risqué, a été déjoué non pas par un dispositif de haute sécurité, mais par la désapprobation silencieuse de leurs propres camarades.



Une application miracle… cachée dans le sous-vêtement



Les faits se sont déroulés au centre d’examen de Diamaguène-Sicap Mbao, lors de la deuxième journée du bac 2025. M.L.S, 26 ans, et M.D, 23 ans, avaient tous deux téléchargé sur leur téléphone une application de correction automatique, capable de fournir les corrigés d’épreuves téléchargées au préalable. Mais pour échapper à la vigilance des surveillants, ils ont opté pour une cachette à la fois personnelle et… compromettante : le slip.



Malgré les rappels stricts sur l’interdiction des téléphones dans les centres, les deux candidats pensaient pouvoir passer entre les mailles du filet. C’était sans compter sur la vigilance passive mais puissante de certains camarades indignés par cette fraude flagrante.



La colère des honnêtes candidats fait mouche



Selon L’Observateur, c’est la tension dans l’ambiance de la salle qui a éveillé les soupçons du président du jury. Alerté par des murmures discrets et des regards lourds de reproches, il a décidé d’intervenir personnellement. Lors de l’épreuve de français, il interrompt la séance, réitère les règles, et lance une invitation : « Que ceux qui, par mégarde, ont introduit un téléphone se signalent. »



Personne ne bouge. Le président passe alors à la fouille. M.L.S est le premier à tomber : son téléphone est retrouvé bien dissimulé dans son sous-vêtement. Lors de l’interrogatoire, il craque rapidement et désigne son complice : M.D. Ce dernier, pris la main dans le slip lui aussi, cachait un appareil identique, connecté à la même application frauduleuse.



Fin de parcours… et début des ennuis judiciaires



Les deux tricheurs ont été immédiatement exclus et conduits sous escorte au poste de police de Sicap Mbao. Déférés au parquet, ils risquent désormais des sanctions judiciaires en plus de l’annulation de leur candidature au baccalauréat.