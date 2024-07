Bac 2024/Résultats définitifs : Dakar arrive en tête...Kolda occupe la dernière place

Les résultats definitifs de l'examen du Baccalauréat 2024 sont connus depuis quelques jours. Sur le plan national, le taux de réussite affiché est de 48,71. Dans les 16 Inspections d'Académie du Sénégal, l'IA de Dakar arrive en tête avec un taux de réussite de 60,07%, elle est suivie de celle de la région de Matam avec 56,56%, sont suivies respectivements de celles de Pikine-Guédiawaye et Rufisque avec un taux de 53%. Ensuite arrive en cinquième position, la région de Louga avec un taux de 50,88%. Les plus faibles taux de réussite à l'examen du baccalauréat 2024 ont été constatés à Kédougou et Kolda avec un pourcentage de 37,79 et 37,43.



Toutefois, on constate une baisse considérable du nombre de candidats admis par rapport à 2023. Le nombre total d’admis au Baccalauréat 2024 est tombé de 77 284 en 2023 à 75 462 en 2024, soit une différence de 1 822 candidats admis. Si le nombre d’admis a chuté cette année, les candidats qui ont obtenu la mention ont fortement augmenté cette année.



En effet, le nombre de mentions est passé de 7 642 (145 Très Bien, 1419 Bien et 6 648 Assez Bien) en 2023 à 9 450 (169 mentions Très Bien, 1 584 Bien et 7 697 Assez Bien) en 2024, soit 1 808 mentions de plus.