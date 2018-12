Babacar Diop (FDS) : " Pourquoi nous avons choisi de soutenir Idrissa Seck..."

Babacar Diop, président des Forces démocratiques sénégalaises (Fds), est revenu sur la raison de son choix porté sur le candidat Idrissa Seck. Selon lui, Idy a toutes les qualités requises qu'un homme doit avoir pour diriger le pays. "Nous avons beaucoup à faire pour éradiquer le chômage, lutter contre la corruption, régler le problème de la santé de l'éducation etc, et Idrissa Seck en est conscient et est prêt. Vous devez l'aider à y arriver ", a-t-il soutenu devant des milliers de militants venus lui prêter main forte à la Place de la nation.