BIZARRERIES DE 2021 / De l’Étudiant de Diourbel au Jewriñ de Talatay Mame Cheikh Ibra… Que dire du docteur de Sacré - Cœur, de Kounkandé et du chat sous mandat de à Touba !

L’ÉTUDIANT DE DIOURBEL



Quand l’amour nous tient, il nous conduit parfois à des comportements bizarres et surtout blâmables. Le célèbre étudiant de Diourbel l’aura appris à ses dépens. Nous sommes le 31 juillet. Khadim Mboup s’illustre par son romantisme débordant qui l’a poussé à se déguiser en femme pour suppléer Gangué Dioum sa dulcinée au Baccalauréat. Mal lui en prendra puisqu’il sera alpagué par le jury. Le fait divers parcourt très rapidement les médias Sénégalais. Khadim et sa préférée sont vite placés sous mandat de dépôt et jugés. Ils prendront une peine d’emprisonnement de 07 jours.



Le regret qu’on peut avoir dans cette affaire, c’est qu’il concerne deux jeunes qui avaient un bel avenir avec l’école Sénégalaise. Khadim fut un excellent lycéen et avait bien démarré à l’Université et de l’autre côté Gangué, selon ses professeurs, était assez bonne en classe pour passer l’examen sans véritablement nécessiter de recourir à cette solution extrême.



