BFEM À MBOUR : Quatre élèves interpellés avec des épreuves corrigées sur leur téléphone

Nouvelle alerte autour de la sécurisation des épreuves du Brevet de Fin d'Études Moyennes (BFEM). Ce mardi matin, au centre Élite de la Nation à Mbour, quatre candidats ont été pris en flagrant délit de fraude, en possession de corrections d’épreuves déjà composées et d’autres encore à venir.

Selon des informations exclusives obtenues par Dakaractu Mbour, c’est la vigilance du président du jury, Moussa Sarr, qui a permis de faire tomber le groupe d’élèves. Après la récréation, il a été intrigué par leur absence prolongée alors que l’heure de la reprise avait sonné. Une fois à la porte de la salle, il les a interpellés sur leur retard injustifié. Leur attitude confuse a éveillé davantage ses soupçons.

Le président du jury procède alors à une fouille des sacs et à la vérification des téléphones portables. C’est là qu’il découvre, dans l’un des appareils, le corrigé de l’épreuve de SVT (déjà composée), reçu à 05h du matin. Plus troublant encore : l’épreuve d’anglais prévue pour la journée y était également présente, confirmant la préméditation et l’ampleur de la tricherie.

Alertés dans la foulée, les éléments du poste de police de Diamaguène, dirigés par le commandant Abdoulaye Diouf, se sont immédiatement rendus sur les lieux pour procéder à l’interpellation des quatre élèves.

Placés en garde à vue, les présumés fraudeurs ont reconnu sans ambages les faits qui leur sont reprochés. Le procureur de la République, une fois informé, a ordonné leur arrestation pour fraude à un examen officiel, un délit lourd de conséquences.

Cette affaire remet une fois de plus en lumière les défis majeurs liés à la sécurisation des examens nationaux à l’ère du numérique, où la diffusion d’informations confidentielles semble de plus en plus difficile à contenir.

Une enquête est ouverte pour remonter la chaîne de fuite des épreuves, afin d’identifier d’éventuelles complicités dans le système.