BFEM 2024 / dérives sur les réseaux sociaux: Quand les candidats font le diagnostic

Dans certains centres d’examen à Dakar, les élèves qui passent l’examen du Bfem sont plus à l’aise dans les sujets d’actualité. Même si, lors de la première épreuve ce matin avec les deux sujets au choix, les candidats ont déjà eu un penchant sur celui lié aux réseaux sociaux. D’une part il y a un sujet relatif à l’ouvrage au programme « Vol de nuit » et d’autre part, un sujet sur les atouts et inconvénients des réseaux sociaux. Les candidats ont, majoritairement opté pour le traitement de ce deuxième sujet auquel ils ont tenté d’apporter des solutions.