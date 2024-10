BDF sur l'arrestation de Bougane Gueye Dany : « Il a une présomption d'innocence… Je souhaite qu'il recouvre la liberté et retourne bientôt vers sa famille ».

Interpellé sur l'arrestation de l'opposant Bougane Guèye Dany pour refus d'obtempérer et rébellion alors qu'il se rendait à Bakel au chevet des sinistrés des crues du fleuve Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a fait savoir que la sécurité du chef de l'État, président de la République, ne relève pas de ses prérogatives. Sur ce, il pense que les Sénégalais doivent s'arrêter quand on leur demande de laisser passer le cortège du président, car il s'occupe des missions de l'État et ne doit pas être en retard, a recadré BDF. « La justice fait son travail et je ne peux pas m'immiscer dans le travail de la justice… » Je souhaite qu'il recouvre la liberté et retourne bientôt vers sa famille, a déclaré Diomaye lors de sa déclaration suivie de questions-réponses au Palais de la République.