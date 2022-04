BAMBEY - La plateforme des femmes leaders du département adoubent Mor Mor Ngom qui appelle à un « door dooraat » en perspective des législatives

À quelques encablures des élections législatives, la coalition Benno Bokk Yakaar de Bambey va essayer de décrocher de nouvelles victoires dans le département. C’est du moins l’ambition du coordonnateur départemental Mor Ngom qui prenait part à une rencontre grandeur nature organisée par les jeunes dames leaders de l’agglomération qui mettaient en place une plateforme les regroupant.

L’occasion a été saisie par ces dernières, amenées par Aïssatou Dièye la présidente nationale, pour remercier leur leader départemental et saluer la présence politique et sociale de l’ambassadeur itinérant El Hadj Dia. Ce dernier recevra, d’ailleurs, une distinction. Il lui a été, en effet, décerné l’attestation du « meilleur leader social du département de Bambey ». Les jeunes dames rendront aussi un vibrant homme à Doro Gaye pour son soutien indéfectible.

Dans son discours, Mor Ngom s’engagera à être aux côtés de ces femmes pour un soutien constant et sans condition.

La rencontre a enregistré la présence de plusieurs personnalités telles le Président du conseil départemental de Bambey Babacar Ndiaye, des maires de la coalition Benno Bokk Yaakar de l’agglomération, la haute conseillère des collectivités Territoriales Madame Fatou Sène, le Président de la Jeunesse Républicaine Mamadou Ndiaye, Khadim Niang, coordinateur du MEER de Bambey.