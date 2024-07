Avortement: comment M.M. Ladiane a donné du Misoprostol à sa « future épouse » pour interrompre sa grossesse

Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a jugé, vendredi passé, une affaire d'avortement impliquant le commerçant Mohamed Mokhtar Ladiane et la coiffeuse Maguette Dieng. Ces derniers risquent 3 ans de prison ferme si le réquisitoire du procureur est suivi. Le projet de mariage entre Mohamed Mokhtar Ladiane et Maguette Dieng est compromis. Les deux tourtereaux avaient prévu de sceller leur union juste après le prochain Grand Magal de Touba. Mais ils sont mêlés dans une affaire d'avortement et sont privés de liberté depuis le 24 juillet passé. Et si le Tribunal des flagrants délits de Dakar suit le réquisitoire du parquet qui demande 3 ans de prison ferme contre eux, leur projet sera avorté. Devant la barre du Tribunal, apprend l’Observateur du jour, Maguette Dieng change de fusil d'épaule en niant le délit d'avortement. Mais le juge lui rappelle qu'un certificat médical atteste qu'elle était en état de grossesse et le médecin a mentionné qu'elle a pris du Misoprostol. Domiciliée à Keur Massar, la coiffeuse de 23 ans passe aux aveux et estime que c'est son copain qui lui a demandé de prendre un médicament pour interrompre la grossesse. Selon la prévenue, c'est le 6 juillet qu'elle devait voir ses règles et elle a pris le médicament le 15 juillet. D’après le confrère siégeant à la corniche, l'un des assesseurs lui signifie que le médicament qu'elle a pris ne peut pas provoquer un avortement, mais plutôt calmer les douleurs et son usage n'est pas interdit à la femme enceinte. Le Procureur leur signale qu'ils n'avaient besoin que d'acheter un médicament qui déclencherait les règles. Mouhamed Mokhtar Ladiane explique que ça fait un an et demi qu'ils sortent ensemble et leur mariage était prévu après la Magal de Touba. Le représentant du ministère public, pour qui, les prévenus nient sans convaincre, a requis 3 ans de prison ferme pour chacun des deux. La défense s'agrippe à l'absence de résultats d'analyse dans le rapport médical pour qualifier le dossier de l'accusation de boiteux et plaider la relaxe au bénéfice du doute ou une application bienveillante de la loi. Il ressort de la procédure datant du 22 juillet 2024, que les éléments du Commissariat des Parcelles Assainies ont reçu un rapport médical d'un médecin du district sanitaire de Nabil Choucair d'une prise du médicament Misoprostol utilisé pour interrompre les grossesses. A l'issue des débats d'audience, le Tribunal des flagrants délits de Dakar fixera le sort des deux tourtereaux, Mohamed Mokhtar Ladiane et Maguette Dieng, vendredi prochain.