Avenir du Parti Socialiste : Le bureau politique réitère son ancrage dans le Benno et salue le retour des socialistes authentiques.

Le Parti socialiste (Ps) à travers la voix de son porte parole Abdoulaye Vilane s'est réuni ce samedi à la maison du parti.

Cette rencontre qui a vu la présence du secrétaire général national Ousmane Tanor Dieng pour échanger sur l'avenir du parti et parler des perspectives pour les prochaines échéances électorales à venir.

Abdoulaye Vilane fait savoir que le bureau politique félicite tous ses militants qui ont participé au scrutin qui s'est normalement déroulé et avec un choix visible et incontestable du peuple sénégalais.

Il a aussi par ailleurs souligné que leur ancrage au sein de Benno Bokk Yakaar est plus que jamais affirmé pour accompagner le président dans la voix de l'émergence.