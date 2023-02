Autosuffisance en Riz : Le Sénégal et la République démocratique de Corée signent une entente.

Dans le cadre du programme d’autosuffisance en riz, l’Isra et le Koica ont signé une entente qui va renforcer la coopération entre le Sénégal et la Corée du Sud. La cérémonie de signature a eu lieu ce vendredi 17 février 2023.



Selon M. Chea Hui Chol, l’ambassadeur de Corée au Sénégal, « nous aussi on a connu la famine, mais on a mis en place des mécanismes pour développer notre production en riz. Alors si le continent africain ambitionne d’avoir une autosuffisance dans dix ans ou même cinq ans, c’est possible. C’est le but de cette coopération qu’on a avec les pays que sont le Sénégal, la Gambie, la Guinée, le Cameroun … »



Ainsi l’année prochaine la Corée compte organiser un sommet pour réaliser ce projet de riz qui est une priorité avec l’octroi de machines agricoles et de semences génétiquement modifiées et toute l’assistance qu’il faut pour atteindre cette autosuffisance alimentaire. « C’est notre objectif. On va commencer avec les autorités sénégalaises, gambiennes et Guinéenne. Mais la Gambie est notre priorité. On a l’intention de créer un corridor riz pour l’autosuffisance alimentaire en Afrique », assure l’ambassadeur de la République populaire Démocratique de Corée au Sénégal. Une initiative bien saluée par le directeur de l’Institut Sénégalais de Recherche Agricole.



Selon Momar Talla Seck, « il faut magnifier la collaboration qui existe entre les deux pays. La journée d’aujourd’hui constitue un pas déjà dans cette collaboration. Nous venons de signer des lettres d’intention qui vont dans le sens de renforcer cette collaboration. Cette entente va aider le Sénégal à atteindre ses objectifs d’autosuffisance en riz et le Sénégal a déjà un programme qui est en marche. Avec cette collaboration nous espérons atteindre nos objectifs dans les meilleurs délais, surtout avec l’expertise coréenne.. », a -t-il ajouté.