Augustin Senghor : « Cette information selon laquelle je ne serai pas candidat n’est pas fondée... Le contrat d'Aliou Cissé va être prolongé »

Invité de l'émission Galaxy Sports sur la RTS1, ce lundi, Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) et premier vice-président de la CAF, a tenu à clarifier certaines informations. Tout d'abord, il a démenti fermement les rumeurs concernant son éventuel désistement de la course à la présidence de la Fédération pour la prochaine assemblée générale élective en août 2025.



« Cette information selon laquelle je ne serai pas être candidat n’est pas fondée. Je me suis même permis de rire quand on a dit que je l’ai dit en présence de Djibril Wade alors qu’il n’était même pas à Nouakchott. Nous avons encore une année de travail (…) Je me prononcerai sur ma candidature en mars 2025 », a-t-il précisé à titre informatif.



À la tête de la Fédération sénégalaise de Football (FSF) depuis août 2009, le départ d'Augustin Senghor avait récemment été évoqué par une partie de la presse sénégalaise, qui avait annoncé son désistement après quatre mandats. Cependant, le président de la FSF a tenu à clarifier la situation et à démentir fermement ces rumeurs. Par ailleurs, Augustin Senghor a également abordé la question du sélectionneur de l'équipe nationale de football A du Sénégal, Aliou Cissé. À ce sujet, il a annoncé que :



« aujourd'hui nous avons des urgences en termes se qualification. Donc on ne pouvait pas se dire qu'on allait changer de coach. Il fallait qu'on mise sur la continuité avec groupe que le sélectionneur connaît bien, tout en sachant qu'il a commencé à intégrer de nouveaux joueurs. C'est pour cela que le comité exécutif, de manière, unanime, lui à renouvelé sa confiance. La proposition sera soumise à la tutelle. Car à la base nous avions prévu une prolongation d'un pour couvrir la CAN 2025, mais le changement de la programmation de la compétition tout à été chamboulé. Le contrat d'Aliou Cissé va être prolongé pour 1 an et demi avec les changements de date de la CAN », a-t-il expliqué tout en soulignant que le contrat actuel de Cissé arrive à son terme ce mois d'août 2024.



En effet, après longue période d’incertitude la CAF a décidé que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se jouera finalement entre le 21 décembre 2025 et le 18 janvier 2026, initialement prévue pour l'été 2025.



Enfin, Augustin Senghor a regretté le report de l'assemblée générale ordinaire de la Fédération, initialement prévue pour ce samedi 13 juin. Il a expliqué que ce report, suite à des polémiques concernant le non-respect des délais de convocation et la mise à disposition de certains documents, a engendré une perte de plusieurs millions de fcfa pour la Fédération : « On a perdu 15 millions parce qu'on n'a pas pu tenir cette assemblée générale. On a été Fair Play et accepté la décision du ministre. »



Il est à noter que dans une lettre transmise aux ministres des Sports, de l'Intérieur et aux autorités du football, un collectif de présidents de clubs de football amateur du Sénégal avait demandé l'annulation de cette assemblée générale, convoquée selon eux dans des « conditions suspectes » et avec un ordre du jour « absolument flou ».