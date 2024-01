Audience au palais de la République: Les questions qui ont été abordées par le collectif des candidats spoliés devant le chef d’Etat

Le Président Macky Sall a reçu aujourd'hui le collectif des candidats recalés à la présidentielle du 25 février prochain. Une occasion pour Cheikh Bamba Dieye, Alioune Sarr et Cie d’exposer au chef de l'État, garant des institutions et du respect du calendrier républicain, les manquements qu'ils ont constatés lors des parrainages.







Ce collectif a été mis en place suite aux graves manquements notés dans le processus électoral et du parrainage. Nous avons exposé devant le chef de l’Etat ces irrégularités. Plus de 500.000 électeurs ont été signalés non identifiés sur le fichier électoral. Nous avons considéré que tout cela doit être exposé au président de la République pour qu’il intervienne en tant que garant des institutions » a déclaré le candidat de la coalition CAP24, Alioune Sarr.







Par ailleurs, en dehors de ces irrégularités sur le système du parrainage et des « clés non-exploitées », les membres du collectif des candidats spoliés de leurs parrainages ont abordé le cas de Bassirou Diomaye Faye. « Nous avons interpellé le président de la République sur le cas du candidat de Pastef, Bassirou Diomaye Faye. Il est insensé que les autres candidats préparent leur campagne alors que lui il reste en prison. Nous avons demandé sa libération provisoire pour qu’il batte campagne comme les autres » confie Cheikh Bamba Dieye. La situation du candidat Karim Wade n’a pas été omis par Dr Alioune Sarr et ses camarades recalés au parrainage.







Ces candidats ont rappelé au chef de l’Etat l’importance de sauvegarder la paix et la stabilité. Toutefois, tout sujet en relation avec un possible report de l’élection présidentielle n’a pas été débattu.







Cheikh S. FALL