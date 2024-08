Au moins 20 morts après une explosion sur un bateau au Nigeria

Au moins 20 personnes ont péri après une explosion sur un bateau dans le sud du Nigeria, ont annoncé samedi la police et l'agence des situations d'urgence du pays.



Les secours ont retrouvé 20 corps "brûlés" et en recherchent toujours d'autres, a indiqué un fonctionnaire de l'Agence nationale de gestions des urgences, la NEMA.



"Le bateau était un gros ferry transportant plus de 100 personnes, des commerçants du marché", a ajouté Adebiyi Babatunde Razaq, de la NEMA, précisant que l'accident avait eu lieu "tôt mercredi".



L'autorité des voies navigables nigériane a indiqué dans un communiqué que l'accident a été causé par une "explosion" au niveau du moteur.



Aucune annonce officielle n'a été faite pour le moment sur les causes de l'accident, mais le gouverneur de l'Etat, Duoye Diri, a appelé à un respect strict des règles de sécurité.



"Cette nouvelle est d'autant plus bouleversante que l'accident a coûté des vies et blessé de nombreux marchands solides et travailleurs", a déclaré M. Diri dans un communiqué sur X.



Voyage en bateau est fréquent au Nigeria, en particulier dans la région côtière du delta du Niger. L'accident de mercredi, survenu dans l'Etat de Bayelsa (sud) à Ijaw, est le dernier d'une série de tragédies similaires dans le pays, où des bateaux coulent souvent parce qu'ils sont surchargés, à cause du non-respect des règles de sécurité ou du mauvais temps.



Au moins neuf personnes, dont cinq enfants, avaient péri en janvier dans l'Etat voisin de Rivers lorsque le bateau sur lequel elles voyageaient avait été frappé par de grosses vagues à Andoni.



Et en septembre dernier, au moins 24 fermiers avaient été tués lorsque leur bateau avait chaviré dans le centre-nord du Nigeria.