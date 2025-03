Attaques contre Mansour Faye : Aminata Guèye demande à Reug Reug Bodian d’arrêter son « Oupadiam »

L’ancienne députée et adjointe au maire de Saint-Louis, Aminata Guèye, a répondu aux attaques verbales visant l’ex-ministre Mansour Faye. Membre du Secrétariat exécutif national de l’APR, elle n’a pas mâché ses mots pour répliquer.





" Reug Reug Bodian, n'est pas Wali qui veut.



Je demande à Reug Reug Bodian d'arrêter son "Oupadiam" et de réserver l'énergie qu'il emploie pour s'attaquer avec une haine démentielle tous ceux qui critiquent le "porozet" à trouver des solutions concrètes et efficaces pour redresser le Port autonome de Dakar, qui aujourd’hui frôle dangereusement la banqueroute.



Le temps que tu consacres aux menaces à l'endroit de gens pour qui tu ne saurais constituer une préoccupation devait servir à résoudre les problèmes que tu as créés et qui coulent progressivement le Port Autonome de Dakar, cette infrastructure stratégique pour l’économie nationale.



Je te rappelle, Reug Reug Bodian que Mansour FAYE n'a aucune raison de fuir ou de ressentir la moindre peur face à des adversaires qui s’embourbent dans leurs propres mensonges et se noient dans un océan de promesses qu’ils ne parviendront pas à tenir.



Pour terminer, saches que c'est à ton mentor, Son Altesse Sérénissime, alias demi-Dieu, princesse de Sweet beauté, Sonkolait qui nous doit des comptes pour avoir nommé un individu d'une aussi grande vacuité mentale et professionnelle à la tête d'un fleuron de notre économie maritime.



Aminata Guèye, Ancienne députée, Adjointe au maire de Saint-Louis, Membre du Secrétariat Exécutif National de l'APR.