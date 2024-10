Attaque du siège de Taxawu : La police de Dieuppeul prend en main l’enquête après un raid audacieux

Dans un climat de tensions électorales croissantes, la police de Dieuppeul a hérité du dossier d’une attaque spectaculaire survenue au siège de la coalition «Taxawu Sénégal» à Sacré-Cœur-2, ce lundi 28 octobre. Cette agression nocturne, orchestrée par une dizaine de jeunes armés de cocktails Molotov, a plongé la permanence dans le chaos.



Les caméras de surveillance ont capturé l’irruption soudaine des assaillants, qui, après avoir endommagé des véhicules stationnés devant le siège, ont déclenché un incendie ravageur. Le vigiles présents sur les lieux, dont le principal et quatre gardes rapprochés, dormaient lorsque le commando a agi. À leur réveil, ils n’ont pu que constater l’ampleur des dégâts et alerter les forces de l’ordre.



Les policiers de Dieuppeul, alertés vers 5h20, ont rapidement rejoint les lieux en même temps que les sapeurs-pompiers, qui ont réussi à maîtriser les flammes qui avaient ravagé le premier étage de la permanence. L’enquête a révélé des dommages importants, notamment dans deux bureaux où des t-shirts floqués «Samm sa kaddu», ainsi que des flyers de la coalition, ont été retrouvés.



Selon L’Observateur , le vigile et les quatre gardes rapprochés ont déclaré que les assaillants avaient utilisé des cocktails Molotov avant de fuir à pied. Ils ont également rapporté que des projectiles avaient été lancés contre un véhicule pick-up stationné à proximité, équipé de caméras de surveillance.



Cette attaque survient dans un contexte déjà tendu, marqué par des affrontements violents quelques heures plus tôt entre partisans de la coalition et militants d’autres partis, qui avaient également convergé vers le siège de Taxawu. Selon des sources locales, la police avait dispersé ces échauffourées.



La situation reste préoccupante à l’approche des élections, alors que les tensions entre différentes factions politiques continuent de croître. L’Observateur souligne l’importance de ces événements pour comprendre la dynamique électorale actuelle et les risques de violences futures. La police de Dieuppeul continue d’enquêter sur cette affaire, déterminée à établir les responsabilités et à restaurer la sécurité dans le département.