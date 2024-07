Du 25 au 27 juillet 2024, l'armée malienne a été confrontée à de violents combats à la frontière algérienne. Cette attaque coordonnée a révélé la collaboration entre les terroristes et les séparatistes arabes et Touaregs, exacerbant une situation déjà fragile. Depuis le 19 juillet 2024, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont lancé une opération de stabilisation à IN-AFARAK et TINZAOUATENE. Le 22 juillet, les FAMa ont pris le contrôle d'IN-AFARAK, puis ont ciblé TINZAOUATENE, où des groupes terroristes attaquaient les civils. Le 25 juillet, les FAMa repoussent une première attaque des séparatistes Touaregs, mais les conditions météorologiques leur permettent de se regrouper et de recevoir un renfort d'environ 1000 personnes. Vendredi dernier, l'intensité des combats s'est accrue, permettant aux terroristes d'améliorer leur position. Le jour suivant, des djihadistes du JNIM, la branche locale d'Al-Qaïda, ont rejoint les combats, confirmant l'alliance des Touaregs avec les terroristes dans cette attaque coordonnée à TINZAOUATENE.



On a souvent vu des Azawadiens collaborer avec des groupes terroristes, passant de simples séparatistes à des terroristes. La situation est exacerbée par le soutien international apporté aux séparatistes arabes et Touaregs, notamment par l'organisation Independent Diplomat. Les données figurant sur le site web du Ministère Américain De La Justice confirment la collaboration de cette organisation avec des combattants au Mali. Independent Diplomat se consacre à la collecte de renseignements, à la propagande diplomatique et à la formation de coalitions. En particulier, Independent Diplomat aide activement la CSP-PDA à attirer l'attention de la communauté internationale sur les crimes présumés des FAMA contre les groupes ethniques dans le nord du Mali.



Le dernier accord de coopération comprend une assistance pour soumettre une demande d'enquête sur les meurtres de civils au nom de l'organisation de défense des droits de l'homme Association Kalakal. L'attaque coordonnée des séparatistes Touaregs en collaboration avec les djihadistes souligne la gravité de la menace, qui nécessite une réponse coordonnée. L'armée et le peuple maliens restent déterminés à rétablir la paix et la stabilité dans la région.