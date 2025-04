Ateliers fictifs et hangar personnel : Ndèye Yacine Guèye, l’ancienne DAGE de l’Enseignement supérieur et actuelle DAGE de l’Éducation plongée dans une affaire de détournement de fonds !

Le nom de Ndèye Yacine Gueye fait une fois de plus la une des affaires judiciaires. L’ancienne Directrice de l’Administration Générale et des Équipements (DAGE) du ministère de l’Enseignement supérieur et de l’Innovation, aujourd’hui DAGE du ministère de l’Éducation nationale, a été arrêtée et placée en garde à vue par les services de la Section de Recherches (SR) dans le cadre d’une enquête pour détournement de deniers publics.



Comme le révèle Libération, l’enquête porte sur des marchés publics passés en 2022 au ministère de l’Enseignement supérieur, totalisant près de 200 millions de francs CFA. Selon les premières informations, ces marchés concerneraient des ateliers jugés suspects, avec des indices sérieux suggérant qu’ils pourraient être fictifs.



L’enquête a également mis en lumière une transaction suspecte impliquant la location, par le ministère, d’un hangar appartenant à Ndèye Yacine Gueye, pour un montant de 550 000 FCFA mensuels. Un détail qui a largement alimenté les soupçons de malversations financières et fait basculer l’affaire dans une dimension encore plus intrigante.



Le fournisseur lié à ces marchés, Mohamed Fall, gérant de la société « Régence Hôtelière Service », a également été interpellé. Son rôle dans ce dossier est désormais scruté de près par les enquêteurs.