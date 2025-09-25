Assises des Daara- les associations d'écoles coraniques en conclave à Thiès: intégration, modernisation, prise en charge, au menu

Les responsables de la fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal se sont réunis ce jeudi à Thiès à l'occasion d'un forum pour se pencher sur l'organisation des Assises des Daara au Sénégal. Ainsi, trois thématiques ont été abordées au cours de cette rencontre à savoir " l'organisation des Assises des Daara, la gouvernance des Daara et l'organisation de la journée nationale des Daara".

Concernant la journée nationale des Daara initiée chaque année par la tutelle, les maîtres coraniques par la voix d'Adama Seck, le premier vice-président de la fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal, déclarent être confrontés à chaque édition à des difficultés majeures. " Nous ne pouvons pas comprendre que les serigne Daara soient à chaque fois invités et qu'on leur laisse en rade avant, pendant et après l'organisation. Ils sont souvent confrontés à des problèmes d'hébergement, de restauration etc", a-t-il révélé.

Concernant l'intégration des daara dans le système éducatif, les maîtres coraniques ont émis quelques réserves. " Nous ne croyons pas à une intégration qui ne soit pas une intégration digne de ce nom. Et pour la modernisation des darra, nous réclamons la refondation et qui dit refondation en tout cas cherche à avoir la durabilité et la réussite de ce noble métier", a-t-il ajouté.

In fine, la fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal compte mettre sur la table des autorités étatiques " des propositions concrètes" à travers un rapport final qui sera élaboré à l'issue de ces concertations et transmis au chef de l’État...