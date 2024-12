Assemblée générale de la COSYDEP: les acteurs éducatifs réfléchissent déjà à comment bâtir un système d’éducation adapté au contexte de la révolution numérique

Le système éducatif sénégalais est confronté à de multiples défis : gestion des crises sanitaires, politiques et environnementales, mais aussi adaptation à la révolution numérique. Ces enjeux exigent une refonte des approches pédagogiques pour garantir une éducation résiliente et inclusive. C'est dans ce contexte que la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Éducation Publique (COSYDEP) a tenu, le 12 décembre 2024, sa 5ᵉ Assemblée Générale Ordinaire (AGO) sous le thème : « Bâtir un système d’éducation et de formation adapté au contexte de crises et aux exigences de la révolution numérique. »



Lors de l'événement, Hélène Rama Niang Ndiaye, présidente sortante du conseil d’administration de la COSYDEP, a souligné l’importance d’une réflexion collective sur ces défis. « Le choix qui a motivé ce thème, c'est les défis et les enjeux auxquels nous faisons face par rapport à comment construire et bâtir un système éducatif qui soit adapté à toutes les formes de crise », a-t-elle expliqué. La révolution numérique, bien qu 'offrant d’immenses opportunités, constitue également une source de dérapages qu’il est essentiel d’anticiper et de maîtriser.



La présidente sortante du conseil d’administration de la COSYDEP a également insisté sur la nécessité d’un dialogue inclusif pour transformer ces obstacles en opportunités, tout en tirant un bilan positif de son mandat. Elle a salué la continuité des actions entreprises et le progrès réalisé durant ses cinq années de présidence.