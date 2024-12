Assemblée Nationale : Les 8 titulaires et 8 suppléants de la Haute Cour de Justice installés

L’assemblée nationale a procédé au vote des membres de la Haute Cour de Justice ce samedi. Sur 146 votants, 140 ont voté pour, 4 abstentions et 2 contres.







La liste des titulaires que sont ALIOUNE NDAO, RAMATOULAYE BODIAN, YOUNGAR DIONE, AMADOU BA N*2, ROKHY NDIAYE, MOUHAMED A. DAFFE, DABA WAGNANE, Abdou Mbow. Pour les titulaires nous avons: SAMBA DANG, OULIMATA SIDIBE, EL HADJ A. TAMBEDOU, FATOU DIOP CISSE, MOURAMANI DIAKITE, MARIE HÉLÈNE DIOUF, MAYABE MBAYE et FATOU SOW.



Les 16 membres de la Haute Cour de Justice se sont défilés devant le pupitre pour jurer devant l’Assemblée Nationale, « de bien et fidèlement remplir leurs fonctions de garder le secret des délibérations et des votes et de se conduire comme un digne et loyal magistrat ».