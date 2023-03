Arrestation de Waly Bodian de Pastef : Le SAID exige la prise en charge médicale de son collègue « mal en point » et décide de commettre un avocat pour sa défense

Après une visite rendue à son camarade Waly Diouf Bodian détenu au commissariat central de Dakar pour s'enquérir de sa situation, le bureau exécutif du syndicat autonome des agents des impôts et des domaines estime avoir trouvé un homme « physiquement affaibli ». Soucieux de son état de santé, le bureau exécutif national du SAID dénonce publiquement cette attitude inqualifiable des autorités visant à « jeter le déshonneur sur ce haut fonctionnaire et par ricochet la « précarisation » du statut d'agent des impôts et des domaines, entité au sein de laquelle, Waly a une grande responsabilité ».



Le BEN exige une prise en charge médicale approfondie afin d'éviter que l'irréparable ne se produise et tient à rassurer la base qu'il est plus que jamais déterminé à user de tous les moyens de lutte pour que le camarade Waly Bodian recouvre la liberté dans les plus brefs délais.



Pour montrer sa solidarité, le SAID décide de commettre un avocat pour la défense de Waly Diouf Bodian et prévoit une Assemblée générale extraordinaire le mercredi 29 mars 2023 à 14h.