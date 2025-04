Après un post sur les visuels de vœux de Korité : Le directeur du CESTI reçoit de vives critiques...

Le directeur du Centre d’Études des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI), Mamadou Ndiaye, s'est attiré les foudres de certains collaborateurs des ministères et autres directions de l'État. L'expert en communication avait fait un post sur Facebook dans la nuit du dimanche au lundi 31 mars 2025, critiquant des visuels de vœux de Korité, produits par certains chargés de communication ou chefs de cellules, affichant les ministres, DG ou Maires. "Cette forme de communication devrait viser à améliorer l'image, la notoriété et à créer un environnement favorable porté sur l'institution elle-même, sur l'organisation dans son ensemble. Ce n'est absolument pas une communication qui met en avant un ministre, un DG, un maire, etc... Mettez en avant les organisations qui vous paient. Arrêtez de vous focaliser sur les dirigeants", avait écrit, l'enseignant chercheur, Mamadou Ndiaye, proposant ainsi aux chargés de communication de ces institutions, des certificats pratiques en communication et production audiovisuelle du Cesti.

Toutefois, cette proposition de certificats pratiques n'a pas été du goût des certains, qui l'ont appelé pour le critiquer suite à sa sortie sur sa page Facebook. "Il y a quelques heures seulement, j'ai fait un post pour donner mon avis sur les visuels diffusés sur les réseaux sociaux de certaines organisations.

Des proches du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et un membre de son cabinet ont jugé utile d'investir mes plateformes sur les réseaux sociaux ou de m'appeler pour m'apporter la réplique avec un ton discourtois. Un monsieur manifestement inculte m'a appelé un jour de korité pour me reprocher de faire le marketing du CESTI et de critiquer mon ministère de tutelle publiquement alors que lui-même et le ministre sont des spécialistes de la discipline Communication. Il oublie que c'est un professeur assimilé en Sciences de l’information et de la communication qui :