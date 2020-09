Après les étapes de Niakhar, Sibassor et Keur Socé : Le cortège présidentiel se dirige vers Toubacouta.

Après avoir visité les champs de mil, d'arachide et de maïs de Fatick et Kaolack département, le président de la République se rend actuellement à Toubacouta, plus précisément à Ndoumboudj. Auparavant, le chef de l'État et sa délégation ont fait Niakhar, Sibassor et Keur Socé. Il se rendra ce dimanche à Dabali, Firgui, Diank Souf etc...