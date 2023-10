Apprentissage de la langue russe: des enseignants africains à l’école des experts russes

Des conférences et des cours de maître à l'intention des enseignants africains de la langue russe sur les méthodes modernes d'enseignement du Russe comme langue étrangère sont entamés ce 25 octobre pour se dérouler dans une période de 3 jours à la Faculté des Sciences et Technologies de l’Education et de la Formation (Fastef).



Ces renforcements de capacités en langue russe sont initiés par l'Institut d'éducation internationale de l'université ROSBIOTECH de Moscou et des experts des autres universités russes. L’objectif vise pour ces derniers à partager leur expérience de l'enseignement du russe comme langue étrangère avec des collègues de pays africains.





La cérémonie d’ouverture a été présidée par Dmitry Kourakov, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès de la République du Sénégal et de la République de Gambie, Boris Chernyshev, vice-président de la Douma d'État de l'Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie, et des députés de l'Assemblée nationale du Sénégal, notamment, Cheikh Abdou Mbacké Ndao qui a beaucoup oeuvré pour la concrétisation du programme de formation russe.



« La Russie n’a jamais participé à la tragédie africaine mais plutôt à participer à former l’élite africaine pour mieux prendre en charge les préoccupations de l'Afrique donc naturellement la Russie est un partenaire privilégié mais aussi allant dans le sens positif (…) La coopération Russie africaine peut être une coopération fructueuse gagnant gagnant pour l’intérêt des deux pays mais aussi pour l’intérêt de l’Afrique. », a déclaré le parlementaire.





La visite de la délégation de ROSBIOTECH au Sénégal s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet visant à introduire des méthodes modernes d'enseignement du russe comme langue étrangère dans les pays africains, projet mis en œuvre par l'Université pour le compte de l’Agence Fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale (Rossotrudnichestvo). Des représentants de 11 pays participeront aux événements de Dakar : Sénégal, Bénin, Ghana, Zambie, Cameroun, Congo, République démocratique du Congo, Tunisie, RCA, Éthiopie et Nigeria. Le Sénégal abrite la majorité des écoles et des universités où l'étude de la langue russe est une priorité depuis plus d'un demi-siècle.



La délégation russe est dirigée par Natalia Voziyanova, directrice de l'Institut d'éducation internationale ROSBIOTECH. Le groupe pédagogique itinérant comprend des représentants de l’Université Pédagogique d'État de Moscou et de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. Pendant trois jours des spécialistes russes présenteront à leurs collègues africains des méthodes modernes d'enseignement du russe comme langue étrangère, en mettant notamment l'accent sur les questions de l'identification et de l'interprétation des sens cachés - métaphores, proverbes et dictons, ironie. Ils feront également la démonstration de matériels pédagogiques et méthodologiques actuels.



« Les relations entre la Russie et les pays africains ont une longue histoire dans le cadre de la coopération industrielle et culturelle. L'aspect linguistique joue certainement un rôle important dans l'élargissement des relations de partenariat et le renforcement des liens humains et économiques. Je suis certain que les compétences des participants au projet seront appréciées par le pays d'accueil. La langue russe deviendra plus populaire et plus demandée sur le continent africain », a commenté Natalia Voziyanova, directeur de l'Institut d'éducation internationale de l'Université ROSBIOTECH.





Pour une meilleure collaboration avec l’Afrique, la Russie offre chaque année des bourses aux étudiants et aux enseignants. Elles sont estimées à 4000 selon l’ambassadeur de la Russie au Sénégal dont une centaine destinée aux apprenants du pays de la Téranga.