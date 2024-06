Application des nouveaux prix des produits de consommation : L’entrée en vigueur prévue ce lundi

Le ministre du commerce et de l’industrie a annoncé, à l’issue du conseil national de la consommation, que les nouveaux prix des denrées de première nécessité annoncés ce vendredi seront appliqués à partir de lundi 24 juin 2024. Dr Serigne Gueye Diop appelle les acteurs, les importateurs, les commerçants à appliquer ces mesures au profit des consommateurs. Il faudra aussi prendre des mesures par rapport à la publicité, l’affichage des prix qui seront obligatoires. L’implication des volontaires de la consommation et les forces de défense et de sécurité seront aussi mises à contribution, annonce le ministre du commerce.







La souveraineté économique et alimentaire seront encouragés avec la multiplication de magasins sur l’ensemble du territoire national pour faciliter l’accès au produits de consommation.