Appels à manifester en Guinée : Un journaliste arrêté et placé sous mandat de dépôt

Sale temps pour la presse en Guinée. A la suite des récurrents appels à la manifestation, un journaliste guinéen a été arrêté et placé sous mandat de dépôt. Il s'agit du secrétaire Général du Syndicat des professionnels de la presse ( SPPG), Sekou Jamam Pendessa. Ce dernier a été interpellé vendredi 19 janvier 2024 pour avoir appelé à une manifestation contre les restrictions d'internet et les brouillages des radios et télévisions privées. C'est ce lundi 22 janvier qu'il a été présenté devant le procureur de la République. En effet, renseignent nos confrères de la Rfi, après deux heures d'audition au tribunal de Dixinn, à Conakry, le procureur de la République a décidé de maintenir Sekou Jamal Pendessa en prison. Une decision qui serait motivée par la présence du ministre de la justice Charles Wright qui serait arrivé en grande pompe au tribunal en "inspection".

" Personne ne peut prétendre mettre la pression sur la justice pour qu'elle fasse ce que vous estimez faire, ce n'est pas possible. Au moment où le juge est en train d'examiner son cas, on brandit " libérez, libérez", c'est normal que vous souteniez votre camarade, je le soutiens autant que vous!", a soutenu le ministre de la justice qui s'est adressé à la presse de manière spontanée, nous dit-on.

Selon Abdoulaye Cissé, charge de communication du syndicat des professionnels de presse, " Sekou Jamal Pendess est devenu la personne à abattre. (...) Il s'est battu pour le respect de la liberté de la presse en Guinée. Ce n'est pas un monsieur qui a orchestré des coups d'État ou quoi que ce soit. C'est un combat noble et donc, nous n'allons pas nous laisser faire", a lancé M Cissé, journaliste.