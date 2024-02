Appel au dialogue du PR: Le « Ni Oui Ni Non » de Abass Fall, député et membre de l’Ex-Pastef

L’une des actualités dérivées de la sortie du président de la République samedi dernier sur l’élection présidentielle, c’est l’appel au dialogue. « J’engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d’une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié ». Tel était l’appel lancé par le chef de l’Etat à toutes les forces vives de la nation. Évidemment, plusieurs partis et acteurs politiques ont systématiquement rejeté cette main tendue du président de la République.







Quid du parti ex-Pastef? La position de cette sensibilité politique que dirigeait l’actuel maire de Ziguinchor n’est pas « officiellement » déclinée. Mais le député Abass Fall, interrogé sur ce sujet, verse dans le clair obscur. « Nous l’avons tous constaté. Le président Macky Sall a appelé à un dialogue. Je ne peux rien dire pour le moment. Mais on verra l’évolution que cela prendra » confie le membre de l’ex-Pastef qui s’exprimait ce matin sur la matinale de la Tfm. Pour ce qui est des « détenus politiques », Abass Fall reste ferme sur sa conviction: « ils doivent être libérés… ».