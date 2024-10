Anta Babacar Ngom sur la convocation de Bougane: " On demande à l'Etat de se mettre au travail... on s'est battu pour la rupture !"

Venue soutenir son camarade de la coalition Sam Sa Kaddu, Bougane convoqué, ce mercredi 2 octobre 2024, à la Division Spéciale de la Cybersécurité, Anta Babacar Ngom a réagi aux micros des confrères. "Nous sommes venus supporter notre allié et notre frère dans la coalition "Sam sa Kaddu". Notre objectif, c'est de nous mettre au travail pour le peuple Sénégalais et c'est pour cela que nous nous sommes érigés en coalition avec une dynamique et un bloc générationnel parce que nous pensons que c'est ce dont le Sénégal a besoin. Nous voulons travailler pour le peuple Sénégalais mais qu'on nous laisse travailler. Nous sommes dans un pays et un Etat de droit. Nous sommes des citoyens responsables" a déclaré la présidente de l'Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC).



" Ce qui se passe est vraiment regrettable", dénonce Anta Babacar Ngom, membre de la Coalition " Sam sa Kaddu". Elle ajoute: "les sénégalais ont besoin d'autres choses, on s'est battu pour la rupture. On s'est battu pour ne pas vivre ces moments auxquels nous sommes soumis. La politique a pris trop de place dans nos vies", regrette-t-elle.