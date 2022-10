Annoncé malade et mourant : le Général Moussa FALL est apparu bien portant au 8e Forum de Dakar

Le 8e forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, est surtout le lieu de rendez-vous de tous les responsables et haut gradés de l'armée. Parmi ces derniers, nos radars ont capté le Général Moussa FALL, annoncé par certains en Casamance, d'autres en France pour des supposés soins. Ce dernier, annoncé malade et même mourant dans les réseaux sociaux, est apparu en pleine forme au centre international de conférence de Diamniadio. Depuis quelque temps il fait objet d'une campagne de dénigrement sur des biens supposés lui appartenir et des actes qu'il aurait posés. Ainsi, donc toutes ces fausses informations distillées à son sujet ne relèvent que de la pure manipulation.