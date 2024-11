Amélioration des résultats scolaires à Kolda : « Nous allons organiser un forum de deux jours pour trouver des solutions… » (Mamadou Diop, nouvel IA)

Nouvellement installé dans ses fonctions d’Inspecteur de l’Académie de Kolda, Mamadou Diop veut attaquer le taureau par les cornes pour améliorer les résultats scolaires. En faisant face à la presse ce vendredi 22 novembre, il annonce l’organisation d’un forum pour diagnostiquer les maux, classant la région dernière au BAC afin d’y remédier.

Dans cette lancée, il précise que des pistes de solution seront proposées avec les acteurs du secteur pour inverser la tendance tout en rendant visibles les activités et résultats de l’académie. À ce titre, il voudrait redorer le blason des résultats de la régions aux examens.

À l’en croire, « nous allons organiser un forum de deux jours pour trouver des solutions avec tous les acteurs pour un diagnostic exhaustif des difficultés. Et au terme de ce forum avec les acteurs des engagements seront pris pour que ce contraste noté d’un examen à un autre, disparaisse. D’ailleurs, l’objectif est la réussite des enfants de Kolda. »

Dans cette dynamique, il rappelle : « en visitant les résultats des examens, j’ai pu noter des contrastes. Ainsi, selon ces résultats Kolda se place première au CFEE, 6e au BFEM et dernière au BAC. Et si on fait le suivi des cohortes depuis les petites classes, on ne peut pas comprendre que d’excellents élèves passent en masse brillamment au CFEE, au BFEM et soient derniers au BAC... Pour moi, ce n’est pas possible, il y a un problème quelque part. Et comme je viens d’arriver, je cherche à comprendre avec des interrogations tout en écoutant tout le monde... »