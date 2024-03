Amadou Bâ dézingue le duo Sonko-Diomaye : « Leur objectif c’est de désintégrer le Sénégal… ils commencent à devenir un danger pour le pays !»

Profitant de son meeting au stade de Tambacounda, ce samedi soir, Amadou Bâ a fait la leçon au duo de la coalition Diomaye Président. S’adressant à Ousmane Sonko et à son candidat, Bassirou Diomaye Faye, l’ancien Premier ministre n’a pas raté son principal adversaire dans la course à l’élection présidentielle (24 mars 2024). Après avoir rejeté les accusations portées sur sa personne à travers un communiqué de son directoire de campagne, Amadou Bâ a personnellement répondu à ses détracteurs.



« Ils pensent que faire une campagne électorale c’est dire n’importe quoi et leurrer les sénégalais », s’est désolé Amadou Bâ, après avoir été attaqué de tous bords par le camp de Pastef, notamment leur leader, Sonko, qui l’a accusé d’enrichissement illicite.



S’adressant aux populations de cette partie du Sénégal orientale et aux sénégalais de manière générale, l’ancien PM souligne que : « Tamba symbolise l’ouverture, Tamba symbolise l’intégration, Tamba est le Sénégal en miniature c’est pourquoi lorsque j’ai entendu certains candidats parler de monnaie locale alors que nous devons aller vers l’intégration, j’ai eu peur ! Heureusement, ils ont changé, ils ont abandonné… Réw Kénn douko thiakhané ! On ne badine pas avec un pays ! »



D’après Amadou Bâ, le choix de l’expérience et la continuité du Plan Sénégal émergent (PSE) sont les maîtres-mots pour éviter de confier le pays à des présumés novices… « Ils ne peuvent pas se lever un beau jour, annoncer un programme et le changer du jour au lendemain selon les circonstances. Cela démontre qu’ils font du pilotage à vue et qu’ils sont dans le tâtonnement. En réalité, leur objectif c’est de désintégrer le Sénégal, ils constituent un danger pour le pays ! J’ai même entendu qu’ils veulent changer la capitale du Sénégal. Ils commencent à devenir un danger pour le Sénégal » a-t-il alerté.