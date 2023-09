Amadou Ba candidat BBY : Moussa Baldé (MESRI/PCD) approuve le choix du président Macky Sall...

Moussa Baldé MESRI et par ailleurs président du conseil départemental de Kolda approuve le choix de Amadou Ba comme candidat du BBY pour la présidentielle de 2024. Le ministre l'a souligné himself sur sa page Facebook dont nous vous livrons le contenu.



Ainsi, Moussa Baldé précise en ces termes " le choix est fait. Tous unis pour une belle victoire au Fouladou et dans tout le Sénégal."



Voici les tous premiers mots du ministre de la région sur la question. A travers ces mots on pourrait déduire que ce dernier ne compte ménager aucun effort pour accompagner le candidat Amadou Ba pour la victoire à la présidentielle de 2024.