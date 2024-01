Aly Ngouille Ndiaye sur la Présidentielle 2024 : "Personne ne peut la gagner au 1er Tour!"

Membre du collectif des candidats "spoliés", le président de la coalition "Aly Ngouille 24" qui s'exprimait sur les ondes de la RFM reste convaincu qu'on ne peut pas gagner la Présidentielle du 25 février 2024 dès le 1er tour. "Cette élection, je suis convaincu, personne ne peut la gagner au 1er tour. On ne peut pas gagner l'élection au 1er tour. C'est impossible. Ceux qui le disent se leurrent, ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas la gagner et c'est moi Aly Ngouille Ndiaye, ancien ministre de l'intérieur qui le dit. Lors des législatives tout le Benno réuni n'a pas obtenu 46% , entre temps, beaucoup ont quitté ( Moi, Boun Abdallah Dionne, Mame Boye Diao, Idrissa Seck) et chacun d'entre nous a emporté avec lui, ses électeurs".



À la question de savoir s'il retourne dans le Benno ou s'il appelle à voter pour l'opposition au second tour, l'ancien ministre, Aly Ngouille Ndiaye fait savoir qu'il est désormais dans l'opposition. "Je suis dans l'opposition. J'avais pris ma décision de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar".



Bien que retenu parmi les 20 candidats à la présidentielle de février 2024, Aly Ngouille Ndiaye continue de dénoncer le contrôle des parrainages et propose même, une autre entité pour se charger de cette mission, en lieu et place du Conseil Constitutionnel.