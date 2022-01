Aliou Cissé insatisfait de l'efficacité offensive de ses joueurs : « On aurait pu capitaliser les occasions... »

Le constat est général, les Sénégalais ont terriblement manqué de lucidité dans le dernier geste cet après-midi face au Zimbabwe.



En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé l'a souligné : "On aurait pu capitaliser les occasions..."



En effet, la première mi-temps qui s'est soldée par un nul blanc aurait pu tourner à la correction pour les Warriors si Sadio Mané et ses coéquipiers avaient été plus "tueurs" devant le but. Une fausse note qui n'a pas gâché la joie de Cissé qui a pris trois précieux points...