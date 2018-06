Aliou Cissé : "En football, si on ne concrétise pas les occasions, on le paie cash"

Interrogé sur la performance de ses joueurs aujourd'hui, le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé est revenu sur le déroulement de sa préparation du mondial. Aliou Cissé de dire "nous avons bien joué aujourd'hui. Les garçons ont fait tout ce que je leurs avais demandé. Mais comme vous le savez en football, quand on ne concrétise pas les occasions, on le paie cash. On a joué contre le Luxembourg et comme vous pouvez le constater, on a eu un meilleur niveau aujourd'hui même si le résultat final est la défaite du Sénégal face à une belle équipe de la Croatie".