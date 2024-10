Alarmante plongée des exportations sénégalaises : 144,3 milliards de francs CFA perdus en août !

Le mois d’août 2024 s’est avéré catastrophique pour le Sénégal sur le front des échanges commerciaux, avec une chute spectaculaire des exportations qui s’élèvent à 228,2 milliards de francs CFA, marquant une baisse de 38,7% par rapport à juillet, où elles étaient de 372,5 milliards. Comme le rapporte le quotidien Les Échos, cette perte de 144,3 milliards de francs CFA est principalement due à l’effondrement des ventes de produits pétroliers, passant de 163,5 milliards à 53,9 milliards de francs CFA en un mois, ainsi qu’à la dégringolade des exportations d’or non monétaire, de 50,9 milliards à seulement 14,9 milliards.



Les chiffres témoignent d’une détérioration alarmante de la balance commerciale, qui affiche un déficit de -411,8 milliards de francs CFA, presque doublé par rapport à juillet où le déficit était de -208,4 milliards. En effet, les importations ont grimpé à 640 milliards de francs CFA, avec une progression de 10,2% par rapport au mois précédent. Cette hausse est en grande partie due à l’augmentation des importations d’huiles brutes de pétrole, qui se chiffrent à 116,2 milliards, et d’autres produits comme le sucre et les véhicules automobiles.



Par ailleurs, malgré la baisse globale, quelques produits ont réussi à tirer leur épingle du jeu, notamment l’acide phosphorique, dont les exportations ont augmenté pour atteindre 31,5 milliards de francs CFA, ainsi que le titane et les conserves de poissons. Cependant, la tendance reste préoccupante, car les exportations ont diminué de 7,3% par rapport à août 2023, tandis que les importations ont baissé de 5,7%.



Les principaux partenaires commerciaux du Sénégal durant cette période restent le Mali, l’Inde et les États-Unis, mais la situation actuelle soulève des inquiétudes sur la viabilité à long terme de l’économie sénégalaise. La nécessité d’une stratégie efficace pour revitaliser les secteurs d’exportation s’impose plus que jamais, afin de freiner cette spirale négative et d’améliorer la balance commerciale du pays.