Aida Mbodj sur le document "Sénégal vision 2050" : « la démarche inclusive et participative est à saluer »

Ce qui a le plus retenu l’attention de la déléguée générale à l’entreprenariat des femmes et des jeunes (DER/FJ), c’est par rapport au financement alternatif contre les banques : « nous saluons la démarche inclusive mais participative des autorités. Comme vous le savez, depuis le 24 mars, bien avant, le président a dessiné sa route et tout le monde s'y retrouve. Là où se trouve le ministre en parlant de financement, je pourrais valablement répondre par rapport au financement alternatif contre les banques. Il est à souligner que les acteurs ont dénoncé le taux élevé des banques et l'instruction que j'ai reçue, c'est d'être en financement alternatif, d'être au service des jeunes et des femmes qui n'ont pas de garantie », a rassuré Aïda Mbodj qui a marqué par sa présence la présentation du document « Sénégal Vision 2050 » qui est le référentiel de politique de transformation systémique que le nouveau régime s’est assigné.