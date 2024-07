Affrontements à Sandaga: Accusés de violence par le maire Alioune Ndoye, les marchands apportent la réplique

Après un calme précaire suite aux affrontements, d’hier mercredi 10 juillet 2024, entre marchands tabliers et agents municipaux, la tension demeure toujours électrique à Sandaga. Ces marchands tabliers sont toujours sur les nerfs.



Notre équipe s'est rendue au marché Sandaga pour constater la situation. Les marchands tabliers se sont heurtés aux forces de l’ordre massivement déployées sur les lieux. Ces derniers nous somment de quitter les lieux le plus rapidement possible.



Nous avons réussi à avoir la version des marchands tabliers par rapport aux accusations portées contre eux, par le maire Alioune Ndoye. Il les accuse de violence et d’attaques à l’arme blanche, ayant occasionné deux blessés graves du côté des agents municipaux.



Selon les marchands tabliers, ces accusations sont gratuites et totalement fausses. Ils réfutent avec la dernière énergie les déclarations du maire Alioune Ndoye. Ce dernier est invité à ouvrir ses portes aux marchands tabliers pour trouver des solutions ainsi que l’intervention du premier ministre Ousmane Sonko…..