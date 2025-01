Affaire nomination de Aoua Bocar Ly Tall: le leader de Pastef réitère le « SONKOY DIOMAYE »

Le président du Pastef a pris la défense du président de la République, Bassirou Diomaye Faye suite à la nomination polémique sur le cas Aoua Bocar Ly Tall. Dans une déclaration bye-bye ce dimanche soir, Ousmane Sonko a plus que jamais confirmé le fameux slogan : Diomaye Moy Sonko. « C’est à cause de ma personne que le président de la République actuel, fut emprisonné par le régime de Macky Sall. Les gens ne doivent pas avoir la mémoire courte. Quand il a fait ce post sur Facebook, c’est alors qu’il a été arrêté. Et tout ceci, pour avoir défendu une position pour le leader de Pastef », a rappelé Ousmane Sonko dans son message qui est tenu après le tollé sur les réseaux suite à la nomination des membres du CNRA.







Selon Ousmane Sonko, il ne sert à rien de s’aventurer dans des polémiques inutiles, ni à menacer un président de la république. « C’est la constitution qui lui donne des prérogatives. Il représente toute une nation », argue le leader du Pastef.