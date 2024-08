Affaire du double meurtre à Pikine Technopole: Quand les "enquêtes" se font à travers les réseaux sociaux...

Le double meurtre survenu à Pikine Technopole, il y a une semaine, a secoué la toile, propulsant les noms du danseur Aziz Dabala et de son colocataire, le jeune Waly au cœur des discussions. Les réseaux sociaux se sont enflammés, chacun y allant de ses propres théories et spéculations, souvent infondées, se substituant ainsi aux enquêteurs. Face à l'ampleur des rumeurs, Dakaractu s'est rendu à Grand-Yoff, pour recueillir les réactions de la population et tenter de démêler le vrai du faux dans cette affaire tragique. Ainsi, les personnes rencontrées interpellent l’Etat du Sénégal. Elles exhortent les autorités chargées de la sécurité à prendre des mesures strictes pour stopper les crimes. Elles suggèrent également une limitation de l'usage des réseaux sociaux.



Reportage