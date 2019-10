Affaire des 52 attestations remises aux journalistes béninois : Le Saes / Cesti annonce un débrayage à partir de demain.

Le syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes), section Centre des études et sciences de l’information (cesti), ne décolère pas.



Selon nos confrères du journal Quotidien, le Saes/Cesti a décidé de sortir de la réserve qu’elle s’était imposée depuis le 07 Août 2019, afin de permettre aux instances ad hoc de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de prendre en charge de façon efficiente l’affaire des attestations délivrées aux journalistes béninois par Cousson Traoré, Directrice du Cesti, « sans délibération du comité pédagogique ».



Dans un communiqué, la section appelle tous ses membres à observer un débrayage de 72h (mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 octobre), au regard du silence du recteur et de la direction des affaires pédagogiques face à cette forfaiture...