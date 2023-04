Affaire Sadio Mané - Leroy Sané / Augustin Senghor galvanise le Nanthio : « Siggil té dem ! »

Tels sont les mots forts adressés à la figure emblématique du football sénégalais, venant du président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf.) Des propos qui démontrent si besoin en était, la compassion et la solidarité du peuple sénégalais et des dirigeants à l’endroit de leur héros national.

Me Augustin Senghor qui ne s’est pas aventuré à émettre un jugement de valeur, a tout de même salué le comportement irréprochable de Mané.

« Cher Sadio. En tant que Président de fédération, je ne puis commenter un incident de vestiaires au sortir d'un match de ton club. Mais sache que tu as notre soutien et notre entière solidarité car nous savons quelle belle personne tu es et demeureras toujours ! Siggil té dem ! »

Le patron de la Fédération sénégalaise a ainsi souligné les qualités humaines exceptionnelles du pensionnaire du Bayern Munich, qui a toujours brillé de par son humilité au-delà du grand champion qu’il est…